Вашингтон, 22 июля, 2019, 21:32 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон и Пекин «работают» над заключением окончательного торгового соглашения, 22 июля передаёт агентство Reuters.

Gov.cn Дональд Трамп и Си Цзиньпин на саммите G20

«Мы сейчас работаем над торговой сделкой. Посмотрим, что будет» , — сообщил Трамп журналистам в Белом доме.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам саммита G-20 и переговоров Трампа с лидером КНР Си Цзиньпином США и Китай возобновили торговые переговоры.

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