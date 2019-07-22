«Мы работаем» — Трамп сообщил о скором заключении торговой сделки с Китаем
Вашингтон, 22 июля, 2019, 21:32 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон и Пекин «работают» над заключением окончательного торгового соглашения, 22 июля передаёт агентство Reuters.
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Дональд Трамп и Си Цзиньпин на саммите G20
«Мы сейчас работаем над торговой сделкой. Посмотрим, что будет», — сообщил Трамп журналистам в Белом доме.
Как сообщало ИА REGNUM, по итогам саммита G-20 и переговоров Трампа с лидером КНР Си Цзиньпином США и Китай возобновили торговые переговоры.
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