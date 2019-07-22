Вашингтон, 22 июля, 2019, 21:27 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп поддержал действия лидера КНР Си Цзиньпина в отношении протестов в Гонконге, 22 июля передает агентство Reuters.

Gage Skidmore Трамп Дональд

«Я думаю, что президент Китая Си действует ответственно, очень ответственно» , — заявил Трамп журналистам в Белом доме.

Трамп уверен, что «президент Си поступит правильно» в «очень важной ситуации» для Китая и лично лидера КНР.

Читайте также: Пекин «не может больше терпеть» беспорядки в Гонконге — МИД КНР