Москва, 22 июля, 2019, 16:14 — ИА Регнум. Результат, который будет получен по итогам выборов в Верховную раду Украины в одномандатных округах, окажется аномальным, считает политолог Владимир Шаповалов. Об этом он заявил 22 июля корреспонденту ИА REGNUM, комментируя ход парламентских выборов на Украине.

President.gov.ua Владимир Зеленский

«Я далек от мысли, что происходит масштабная фальсификация голосов избирателей, — сказал Шаповалов. — Налицо неожиданный результат, который не прогнозировал ни один независимый эксперт. Если результаты по пропорциональной системе в точности соответствуют тем средним показателям, которые давали социологические опросы и экспертные мнения, то в одномандатных округах происходит что-то не совсем логичное. До выборов широко распространённым было мнение, что в одномандатных округах партии Зеленского победить будет достаточно сложно».

В связи с этим Шаповалов обратил внимание на то, что президент Украины Владимир Зеленский и его команда предлагали Верховной раде избирательную реформу и переход на чисто пропорциональную систему выборов, которую Рада заблокировала.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, 21 июля на Украине прошли досрочные выборы в Верховную раду. В них приняли участие 22 партии и более 3,2 тысячи кандидатов в одномандатных округах.