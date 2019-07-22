Политика правительства РФ ведёт к обнищанию населения – Делягин
Москва, 22 июля, 2019, 11:34 — ИА Регнум. Граждане РФ лишены возможности зарабатывать деньги и поэтому вынуждены брать кредиты, чтобы поддерживать мало-мальски приемлемый уровень жизни, считает экономист, Директор Института проблем глобализации Михаил Делягин. Об этом он заявил 22 июля корреспонденту ИА REGNUM, комментируя слова министра экономического развития РФ Максима Орешкина, предупредившего о том, что проблема закредитованности граждан может «привести к взрыву».
Причём, как подчеркнул Делягин, это касается всех — и граждан, и предприятий.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в интервью «Эху Москвы» Орешкин заявил, что закредитованность населения в России может привести к серьёзным проблемам в экономике России, причём это произойдёт уже в ближайшие несколько лет. По словам главы ведомства, проблема приведёт к «взрыву» уже в 2021 году.