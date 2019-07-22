Новосибирск, 22 июля, 2019, 10:52 — ИА Регнум. Новосибирская область страдает из-за лесных пожаров, действующих в других регионах. Как сообщили ИА REGNUM 22 июля в мэрии Новосибирска, ветер приносит в Новосибирскую область дым из соседних регионов, «угрозы для граждан нет».

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Ситуацию контролируют региональные отделения Роспотребнадзора и МЧС в субъектах. Ежедневно проводятся замеры воздуха. В Хакасии, Новосибирской и Томской областях действующих лесных пожаров нет, подчеркнули в новосибирской мэрии.

Тем не менее, в Новосибирске и некоторых районах области зафиксирована небольшая дымка с запахом гари. Местные власти винят в этом природные пожары, действующие в Красноярском крае. Воздушные массы приносят дым в Новосибирскую область.

Мэрия Новосибирска «Из-за изменения направления ветра наблюдается распространение дымового шлейфа на территории четырёх субъектов Сибирского федерального округа. Угрозы для жизни и здоровья населения нет».

«Лёгкое задымление» зафиксировано в Хакасии, Новосибирской и Томской областях. При этом превышения предельно допустимых концентраций вредных веществ в атмосферном воздухе не зафиксировано, таковы данные Западно-Сибирского гидрометцентра.

Спасатели рекомендуют жителям соблюдать меры безопасности, в том числе по возможности минимизировать время пребывания на открытом воздухе.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в Красноярском крае на утро 22 июля зарегистрирован 101 лесной пожар на площади 656,5 тыс. га.