Москва, 22 июля, 2019, 10:02 — ИА Регнум. Движение поездов Северной железной дороги, в том числе в сторону Москвы, может быть закрыто на 48 часов, сообщает 22 июля пресс-служба РЖД.

Иван Шилов ИА REGNUM Железная дорога

Причина — сход 23 вагонов грузового поезда на станции Керки (Коми). ЧП произошло из-за размыва пути 22 июля в 1:55 по московском времени. Пострадавших в результате происшествия нет.

Движение через станцию будет закрыто примерно на 48 часов. В это время на железной дороге будут идти восстановительные работы.

Будут задержаны поезда № 41 Воркута — Москва и № 42 Москва — Воркута; № 22 Москва — Лабытнанги; № 34 Москва — Сыктывкар и другие.