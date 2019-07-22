Москва, 22 июля, 2019, 09:23 — ИА Регнум. Цены на нефть перешли к росту в пятницу, 19 июля, сократив недельные потери, которые все же оказались максимальными с мая. Brent, которая днём ранее отметилась на минимумах в районе 61,3 доллара за баррель, завершила торговую пятидневку немногим ниже уровня 63 доллара, который котировки протестировали на открытии сессии в понедельник, 22 июля, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт Академии управления финансами и инвестициями Геннадий Николаев.

ptra Нефть

Аналитик отмечает, что в центре внимания рынков остаётся геополитическая напряжённость на Ближнем Востоке. Покупатели несколько оживились на фоне сообщений о задержании вооружёнными силами Ирана британского танкера в Ормузском проливе, добавляет эксперт.

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«Однако геополитический фактор, который сопровождается ожиданиями перебоев в поставках и, соответственно, сокращения мирового предложения, не даёт рынку должной поддержки из-за превалирующих опасений существенного ослабления мирового спроса», — говорит Николаев.

По его словам, несмотря на то, что в последнее время ключевые мировые Центробанки демонстрируют готовность к смягчению монетарной политики с целью оказания поддержки экономике, участники рынка продолжают прогнозировать угасание глобального спроса на энергоносители, ссылаясь на ухудшение экономических индикаторов в крупных странах.

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При этом экономист полагает, что геополитика ещё может оказать более ощутимую поддержку рынку, если обстановка продолжит накаляться, а Центробанки будут и далее успокаивать инвесторов обещаниями стимулов.

«В краткосрочной перспективе Brent, которая пытается обосноваться над отметкой 63 доллара, скорее всего, продолжит курсировать в привычном диапазоне, и понижательные риски будут сохраняться, пока котировки находятся ниже 200-дневной скользящей средней в районе 65,8 доллара», — считает эксперт.