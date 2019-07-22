Магас, 22 июля, 2019, 08:30 — ИА Регнум. Самая сложная ситуация с трудоустройством сложилась на Северном Кавказе. Четыре субъекта из семи в Северо-Кавказском федеральном округе заняли первые места в рейтинге напряжённости на рынке труда.

Владимир Соколов. Безработица. 1986

Самый большой коэффициент напряжённости на рынке труда зафиксирован в Ингушетии — 118,4. Это показатель отношения числа безработных к количеству вакансий, предложенных для трудоустройства. Другими словами, на 24 300 безработных службы занятости республики предлагают всего 206 вакансий.

Второе место в этом антирейтинге занимает Чечня с коэффициентом напряженности на рынке труда 23,8, третье — Дагестан (18,6) и четвертое — Северная Осетия (6,1).

Как отмечает RT, в среднем, по данным Роструда, по России коэффициент напряженности на рынке труда составляет 0,5. Регионами, в которых этот показатель самый низкий в РФ, являются на данный момент Амурская и Еврейская области.

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Отметим, что Ингушетия уже не один год является лидером и по уровню безработицы в РФ. Так, в конце 2018 года в субъекте был зафиксирован самый высокий уровень безработицы в России — 26,3%, что более чем в 5,5 раза выше среднероссийского показателя. Как сообщало ИА REGNUM, в списке субъектов, где наблюдается самая высокая безработица, также оказались еще четыре региона Северо-Кавказского федерального округа — Чечня (13,5%), Дагестан (10,6%) и Карачаево-Черкесия (10,4%).