Астана, 22 июля, 2019, 07:35 — ИА Регнум. Средняя стоимость бензина марки АИ-92 в Казахстане по итогам июня 2019 год составила 146,8 тенге (24 рубля) за один литр, что на 6,8% меньше, чем годом ранее. Об этом 22 июля сообщает агентство Energyprom со ссылкой на данные комитета по статистике министерства национальной экономики республики.

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За год стоимость бензина марки АИ-95 сократилась на 4,1%, до 168,4 тенге (27,56 рубля), стоимость бензина АИ-98 снизилась на 3,7%, до 185,6 тенге (30,38 рубля). Вместе с тем дизельное топливо подорожало на 11,1%, до 192,2 тенге (31,46 рубля).

По итогам первых пяти месяцев 2019 года нефтеперерабатывающие заводы Казахстана произвели 1,6 млн тонн бензина, что на 11,8% больше, чем за аналогичный период 2018 года.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 1 мая 2019 года розничная стоимость одного литра бензина марки АИ-92 в Казахстане составляла 148 тенге (25,2 рубля по курсу на 22 мая), что на 8% меньше, чем годом ранее.