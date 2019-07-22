Владивосток, 22 июля, 2019, 07:40 — ИА Регнум. В южной части Приморья после прохождения тайфуна «Данас», который принёс огромные массы воды, фактически оказались смытыми три моста, что привело к нарушению транспортной связи с некоторыми населёнными пунктами, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

NASA Тайфун

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На полуострове Песчаный в Хасанском районе Приморья напором воды размыло насыпь моста, движение остановлено.

В посёлке Чистоводное в Лазовском районе вода также смыла насыпь, проехать в населённый пункт теперь невозможно.

В посёлке Преображение размыло мост, недавно отстроенный после тайфуна «Лайонрок», смывшего мостовое сооружение в 2016 году. В настоящее время транспортное сообщение с посёлком полностью прекращено. Локализацией аварии занимаются дорожники и семь единиц техники.

В самом Преображении вода затопила детский оздоровительный лагерь «Юный рыбак», в котором в настоящее время детей нет. В июле в детском лагере произошло массовое отравление детей, что привело к возбуждению уголовного дела за нарушения санитарно-гигиенических требований, повлекшее по неосторожности отравление детей. Вода в лагере стоит по самые окна жилых корпусов, скамейки, качели, забор — всё было смыто потоком воды.

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Как сообщало ИА REGNUM, в Приморье из-за сильных ливневых дождей оказалось размыто полотно на дороге между населёнными пунктами Сокольчи и Валентин. ГИБДД перекрыло движение легкового транспорта по участкам, где через дорогу происходит перелив воды. За короткий промежуток времени здесь выпало 100 мм осадков.