Иркутский губернатор Левченко ответил на претензии Путина о плохой работе
Иркутск, 22 июля, 2019, 07:05 — ИА Регнум. Губернатор Иркутской области Сергей Левченко заявил, что тоже недоволен тем, что ликвидация последствий мощнейшего наводнения идёт в регионе не так быстро, как хотелось бы. Как сообщает пресс-служба губернатора, эти слова прозвучали накануне, 21 июля, когда глава региона отвечал на вопрос журналистов об оценке проделанной работы, которую дал Владимир Путин в ходе своего визита в Приангарье 19 июля 2019 года.
Вместе с тем он признался, что записывал замечания президента и что они будут обязательно устранены.
Также иркутский губернатор озвучил информацию об итогах обследования пострадавших от наводнения помещений, в том числе жилых домов. Оказалось, что 3448 домов непригодны для дальнейшего использования, а 500 из них вообще отсутствуют. И только 5620 подлежат капремонту.
Как уже сообщало ИА REGNUM, наводнение в Иркутской области началось с 26 июня. Реки вышли из берегов и затопили более 100 населённых пунктов. Вода зашла в более 10 тысяч жилых домов, в которых проживают порядка 38 тысяч человек. Не обошлось без жертв. В результате паводка погибли 25 человек, не менее восьми пропали без вести.
Российский президент Владимир Путин уже дважды посещал регион и проводил совещания по ликвидации последствий наводнения. В ходе общения с пострадавшими ему неоднократно говорили о бездействии местных властей. Также есть свидетельства о несвоевременном оповещении об опасности постигшего бедствия.
По итогам последнего визита в Братск глава государства заявил, что оценивает работу федеральных и региональных властей по ликвидации последствий наводнения в Иркутской области как неудовлетворительную.
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