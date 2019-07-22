Владивосток, 22 июля, 2019, 04:13 — ИА Регнум. Военнослужащий бригады морской пехоты погиб на полигоне «Горностай» во Владивостоке в день проведения «Гонки героев», передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Mil.ru Морские пехотинцы

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Трагедия произошла на автостоянке, где 27-летний сержант морской пехоты поставил свою автомашину под уклон, не включив горный тормоз. Покатившуюся машину молодой человек попытался остановить, но был прижат машиной к другому автомобилю.

В пресс-службе ТОФ рассказали, что сержанту была оказана медицинская помощь, но он скончался в машине скорой помощи от множественных разрывов внутренних органов. Военнослужащий-контрактник проходил службу в роте радиационной, химической, биологической защиты, был родом из Вольно-Надеждинска Приморского края.

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Как сообщало ИА REGNUM, в результате нарушения правил обращения с боеприпасами на полигоне «Сергеевский» погиб военнослужащий срочной службы, призванный из Башкирии. Двое военнослужащих были выставлены в оцепление на время проведения боевых стрельб, будучи должным образом проинструктированы, однако один из них решил подобрать с земли неразорвавшийся боеприпас.