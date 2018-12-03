Родители погибшего на полигоне пермяка требуют от Минобороны 14 млн рублей

Пермь, , 15:24 — REGNUM В Перми родители Александра С., который погиб в Приморье во время службы в армии, подали иск в суд. Они требуют компенсации морального вреда за смерть сына. Сумма исковых требований составляет 14 млн рублей, сообщает издание «Местное время».

Отец погибшего срочника отметил, что по факту гибели молодого человека возбуждалось уголовное дело, но в настоящее время никто не наказан. Ссылаясь на заключение экспертизы, мужчина подчеркнул — сын погиб из-за того, что командир отдал незаконный приказ. Родители посчитали это основанием для предъявления иска именно к Минобороны РФ, поскольку воинская часть не является самостоятельным юридическим лицом.

Добавим, вечером 13 декабря 2016 года на танковом полигоне села Сергеевка Пограничного района Приморья проводились работы по демонтажу ограждения. Группа военнослужащих извлекла из грунта металлическую трубу весом около 500 кг. Во время её переноса солдат поскользнулся, остальные не смогли удержать трубу, она упала на голову срочнику. От полученных травм солдат скончался на месте.

14 декабря по факту смерти Александра С. было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 293 УК РФ «Халатность», то есть неисполнение или ненадлежащее исполнение должностным лицом своих обязанностей вследствие недобросовестного или небрежного отношения к службе либо обязанностей по должности, повлекшее по неосторожности смерть человека, за которое предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.