Москва, 21 июля, 2019, 23:59 — ИА Регнум. В Москве в ближайшие три года планируется построить и реконструировать 52 дорожных объекта. Об этом 21 июля сообщает пресс-служба столичной мэрии.

Leokand Эстакада. Москва

По словам заместителя мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марата Хуснуллина, одним из приоритетных направлений является развитие дорожной инфраструктуры города и организация связей между районами. В первую очередь сооружаться будут эстакады и путепроводы на пересечении с железнодорожными путями, отметил он.

«В Адресной инвестиционной программе заложено финансирование сразу 52 таких объектов. Важных для города объектов много, на ближайшие три года запланирован действительно крупный объем ввода», — сообщил заммэра Москвы.

Напомним, на данный момент в рамках реализации заявленного ключевого направления осуществляется строительство четырёх объектов дорожного сообщения: путепровод через пути Курского направления МЖД, путепровод через пути Малого кольца МЖД от улицы Пруд-Ключики до 1-й Фрезерной улицы, искусственные сооружения через пути Киевского направления МЖД на участке южного дублера Кутузовского проспекта, эстакада № 1 через Рижское направление МЖД.