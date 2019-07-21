На оккупированной части ДНР зафиксировано нарушение на выборах в Раду
Донецк, 21 июля, 2019, 09:16 — ИА Регнум. На оккупированной территории Донецкой Народной Республики в городе Бахмуте, где киевский режим также проводит выборы в Верховную раду Украины, члены избирательной комиссии подписали незаполненные бланки протоколов с итогами результатов голосования по городу. По данному факту было возбуждено уголовное дело, сообщил сегодня, 21 июля, пресс-секретарь Национальной полиции Украины Ярослав Тракало.
По его словам, задолго до начала голосования на одном из избирательных участков, который был образован на оккупированной части ДНР, было совершено правонарушение — члены участковой избирательной комиссии подписали незаполненные бланки итоговых протоколов.
Он уточнил, что грубое нарушение было зафиксировано в школе города Бахмут, где находится 624-й УИК.
«Оставалось в нужный момент вписать фамилию кандидата-«победителя» или «правильное» название партии», — сообщает Тракало.
Он добавил, что по данному факту было возбуждено уголовное дело.