Донецк, 21 июля, 2019, 09:16 — ИА Регнум. На оккупированной территории Донецкой Народной Республики в городе Бахмуте, где киевский режим также проводит выборы в Верховную раду Украины, члены избирательной комиссии подписали незаполненные бланки протоколов с итогами результатов голосования по городу. По данному факту было возбуждено уголовное дело, сообщил сегодня, 21 июля, пресс-секретарь Национальной полиции Украины Ярослав Тракало.

(сс) Congress of local and regional authorities Выборы на Украине

По его словам, задолго до начала голосования на одном из избирательных участков, который был образован на оккупированной части ДНР, было совершено правонарушение — члены участковой избирательной комиссии подписали незаполненные бланки итоговых протоколов.

Он уточнил, что грубое нарушение было зафиксировано в школе города Бахмут, где находится 624-й УИК.

«Оставалось в нужный момент вписать фамилию кандидата-«победителя» или «правильное» название партии», — сообщает Тракало.

Он добавил, что по данному факту было возбуждено уголовное дело.