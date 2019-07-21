Вашингтон, 21 июля, 2019, 08:34 — ИА Регнум. Американская компания Google получила патент на гибридный ноутбук, трансформирующийся в планшетный компьютер. Об этом сообщает PatentlyApple со ссылкой на Ведомство по патентам и товарным знакам США.

Ноутбук Google

Согласно представленной патентной заявке, потенциальной устройство Google относится к компьютеру 2-в-1, который в разных конфигурациях может использоваться как ноутбук или планшетный компьютер. Экран запатентованного устройства может изгибаться назад, что превращает его в планшет. Также в заявке описана технология «шарнирного механизма, включающего рычаги и зажимы, позволяющего полностью отделять экран от базовой части устройства».

Эксперты отмечают, что одной из наиболее популярных моделей трансформируемых ноутбуков является Surface Book от компании Microsoft. Ожидается, что устройство Google, представленное в патентной заявке, сможет составить ему конкуренцию.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в июне специализированные СМИ рассказали, что компания Microsoft работает над новой моделью модифицируемого ноутбука, который будет оснащён двумя экранами и сможет поддерживать Android-приложения.