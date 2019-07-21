Стокгольм, 21 июля, 2019, 08:17 — ИА Регнум. Шведская автомобилестроительная компания Volvo Cars отзывает почти полмиллиона своих машин по всему миру. Об этом пишет Neue Zürcher Zeitung.

Michael Sheehan Логотип Volvo

Решение о столь масштабной отзывной кампании принято из-за угрозы возгорания в моторном отсеке.

Отзыву подлежат модели, которые компания выпускала с 2014 по 2019 год, оснащенные четырехцилиндровым дизельным двигателем. Речь идёт о моделях V40, V60, V70, S80, XC60 и XC90.