Каракас, 21 июля, 2019, 00:35 — ИА Регнум. О нарушении воздушного пространства Венесуэлы принадлежащим США самолетом-разведчиком заявили в министерстве обороны республики. Об инциденте 20 июля сообщает пресс-служба ведомства.

U.S. Air Force Американский самолёт-разведчик

«Боливарские национальные вооруженные силы сообщают, что 19.07.2019 в 09:52 командой аэрокосмического наблюдения был обнаружен неизвестный самолет, следующий с северо-запада Карибского моря», — говорится в распространенном сообщении.

Отмечается также, что воздушное судно не посылало никаких уведомлений, как того требуют международные процедуры.

Вылетевшие навстречу самолету перехватчики выяснили, что нарушителем являлся принадлежащий ВВС США самолет-разведчик, ведущий электронную разведку. На посылаемые ему сигналы самолет не отвечал. Судно покинуло воздушное пространство Венесуэлы в сопровождении перехватчиков.

Как заявили в минобороны Венесуэлы, произошедший инцидент представляет серьезную угрозу безопасности для огромного количества самолетов в первую очередь гражданской авиации.

В Каракасе считают произошедшее провокацией США и требуют от Вашингтона отказаться от подобных действий в будущем.

Напомним, 15 мая 2019 года США заявили о приостановке авиасообщения с Венесуэлой.