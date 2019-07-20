Лондон, 20 июля, 2019, 23:21 — ИА Регнум. Авиакомпания British Airways приостановила рейсы в столицу Египта, Каир, на семь дней. Об этом 20 июля сообщается в заявлении британского авиаперевозчика.

Dennis Jarvis Международный аэропорт Каира

Причиной отмены рейсов послужило желание перевозчика выявить соблюдение мер безопасности в аэропорте.

«Мы постоянно пересматриваем наши механизмы по обеспечению безопасности во всех наших аэропортах по всему миру и приостановили полеты в Каир на семь дней в качестве меры предосторожности с целью проведения дальнейшей оценки», — сообщается в письме.

Более точные причины прекращения авиасообщения с Каиром в информационном письме не указываются.

Напомним, ранее, 19 июля, министерство иностранных дел Великобритании предостерегло своих граждан, путешествующих в Египет, о возможных угрозах терактов на авиационных объектах.