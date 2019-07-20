Тбилиси, 20 июля, 2019, 22:03 — ИА Регнум. В Грузии в очередной раз повысили цены на бензин в среднем на 0,05 лари ($0,02). Об этом 20 июля сообщает Первый канал.

С начала июля в Грузии дважды повышались цены на бензин. Эксперты сходятся во мнении, что на сложившуюся ситуация повлияли два фактора: девальвация национальной валюты и повышение цен на нефтепродукты на международном рынке.

«Сегодня лари обесценен по отношению к доллару, и это обесценивание имеет исторически рекордно высокий показатель. Это один главный фактор роста цен», — прокомментировал ситуацию председатель Союза импортеров нефтепродуктов Грузии Вано Мтвралашвили.

Он также отметил, что по его оценкам, бензин стал дороже приблизительно на 0,06−0,12 лари.

«На данном этапе на местном рынке цены настолько высокие, что, можно сказать, что это исторически самый высокий показатель», — заявил он.

Напомним, одним из крупнейших поставщиков нефтепродуктов в Грузию является Россия, за ней следуют Румыния и Азербайджан. Согласно данным за первые пять месяцев 2019 года, импорт нефтепродуктов в эту страну сократился на 6% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.