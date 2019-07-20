Москва, 20 июля, 2019, 20:33 — ИА Регнум. В аэропортах Москвы отменены и задержаны более 40 авиарейсов. Об этом в субботу, 20 июля, свидетельствуют данные сервиса «Яндекс. Расписание».

Дарья Антонова ИА REGNUM Аэропорт Домодедово

Так, по состоянию на 20:31 мск в аэропорту «Домодедово» задержаны 18 рейсов, ещё шесть отменены; в аэропорту «Внуково» задержаны семь рейсов; в Шереметьево задержаны 18 рейсов.

Причины задержки и отмены рейсов в воздушных гаванях пока не сообщаются.