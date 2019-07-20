Киев, 20 июля, 2019, 17:29 — ИА Регнум. Украинские власти не смогут с позиции ультиматума или шантажа договориться с Россией. Об этом сообщил председатель политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук на странице в соцсети Twitter.

Kremlin.ru Встреча Владимира Путина с Виктором Медведчуком

‏»Я считаю, что договориться (властям Украины) с Россией можно и нужно, — написал Медведчук. — Но только не с позиции шантажа или ультиматума».

Он добавил, что политика властей Украины, которые «клянчат усиления санкций против России», также не приведет к положительным результатам.

Как передавало ИА REGNUM, украинский политик и общественный деятель Виктор Медведчук представил мирный план — План-концепцию урегулирования кризиса на Юго-Востоке Украины в Европарламенте (в Страсбурге) 17 июля.

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