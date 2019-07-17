Киев, , 16:35 — REGNUM

Сегодня, 17 июля, в Страсбурге в Европарламенте украинский политик и общественный деятель Виктор Медведчук, председатель политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», презентует мирный план — План-концепцию урегулирования кризиса на Юго-Востоке Украины, передает корреспондент ИА REGNUM

Перед встречей с европарламентариями Виктор Медведчук, отвечая на вопросы журналистов, рассказал о мирном плане:

»…Мы считаем это реальный план, тем более этот план был согласован в свое время в Донецке, Луганске и в Москве, и везде это воспринято как переговорная позиция для достижения мира и прекращения боевых действий. Сегодня я детально расскажу депутатам Европарламента об этом».

Во встрече с Медведчуком принимают участие депутаты Европарламента, представляющие Великобританию, Францию, Германию, Венгрию, Болгарию, Испанию, Латвию, Словакию.

Также украинский политик отметил, что План-концепция был утвержден 29 января на Всеукраинском чрезвычайном съезде партии «Оппозиционная платформа — За жизнь»:

«Этот план размещен у нас на соответствующих сайтах».

Отвечая на вопрос представителей СМИ о том, почему и старые, и новые власти Киева тормозят выполнение Минских соглашений по урегулированию конфликта в Донбассе, Виктор Медведчук заявил:

«Видимо, причина одна — отсутствие политической воли для разрешения сегодня конфликта на Востоке Украины и для достижения мира. Эта задача была связана в действиях прежней власти в первую очередь с тем, что прежняя власть не хотела этого мира, потому что исповедовала политику антироссийской истерии и пещерной русофобии и им не подходил мир на Донбассе. Более того, эти люди, на Донбассе, никогда бы за них не голосовали, поэтому они заняли такую позицию — выжидательную, позицию ни мира, ни переговоров для того, чтобы прекратить боевые действия».

ИА REGNUMнапоминает, что еще 29 января на Всеукраинском чрезвычайном съезде партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» был представлен План-концепция урегулирования кризиса на Юго-Востоке Украины.

В частности, председатель политсовета партии Виктор Медведчук, представляя широкой общественности мирный план, тогда отметил следующее:

«Вернуть людей — это и есть первый и базовый принцип разработанного нами Плана-концепции урегулирования кризиса на Юго-Востоке Украины. Второй принцип заключается в достижении договоренностей в четырехугольнике Киев — Донецк — Луганск — Москва. Третий принцип, который является фундаментом нашего Плана-концепции, — это то, что он построен на Минских соглашениях, утвержденных Резолюцией Совета Безопасности ООН № 2202 от 17 февраля 2015 года, отвечает декларации «нормандского формата» и, самое главное, действующему законодательству Украины».