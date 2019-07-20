Москва, 20 июля, 2019, 13:44 — ИА Регнум. Модуль температурно-влажностного зондирования атмосферы впервые после запуска успешно запущен на гидрометеорологическом спутнике «Метеор-М» №2−2. Об этом сообщает пресс-служба Роскосмоса.

Roscosmos.ru Российский спутник дистанционного зондирования Земли «Метеор-М»

Аппарат «Метеор-М» №2−2 был запущен с космодрома Восточный 5 июля в интересах Роскосмоса, Росгидромета и Министерства обороны России. 19 июля на борту аппарата впервые был задействован модуль зондирования атмосферы, который будет использоваться для определения температуры поверхности океанов и мониторинга ледовых покровов, ранней диагностики тайфунов и определения влажности атмосферы.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 12 июля спутник «Метеор-М» №2−2 передал первые снимки с околоземной орбиты, сделанные с помощью многозонального сканирующего устройства малого разрешения.