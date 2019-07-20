Москва, 20 июля, 2019, 12:06 — ИА Регнум. Индия и Россия близки к подписанию соглашения о совместном использовании объектов оборонной инфраструктуры. Таким образом, Индия станет одной из немногих стран, которая будет иметь подобные стратегические отношения одновременно с двумя главными конкурирующими державами, какими являются Россия и США — пишет индийская ежедневная газета «Тhe Economic Times».

Иван Шилов ИА REGNUM Индийский премьер Нарендра Моди

Само соглашение может быть подписано на предстоящей встрече премьер-министра Нарендры Моди и российского президента Владимира Путина на Восточном экономическом форуме во Владивостоке в начале сентября.

По информации газеты стороны в целом обо всем договорились во время визита индийской делегации в Москву в июне 2019 года, однако окончательные формулировки соглашения еще дорабатываются. Договор будет наиболее выгоден военно-морским силам, поскольку корабли обеих стран получат обоюдный доступ к портам и исключительным экономическим зонам, что позволит осуществлять дозаправку, дозагрузку, а также беспрепятственно пересекать границы для совместных учений. То же самое касается развертывания авиации ВВС.

В настоящее время Индия рассматривает возможность создания собственной арктической станции и рассчитывает на российскую помощь. Кроме того Индия получит доступ к Северному морскому пути, портам и энергоресурсам в российской части Арктики. В свою очередь российская сторона сможет воспользоваться не только портами Мумбаи и Вишакхапатнам, но и индийскими авиабазами.

Кроме того, стороны планируют возобновить судоходный маршрут Ченнай — Владивосток.