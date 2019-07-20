Москва, 20 июля, 2019, 07:25 — ИА Регнум. Известный британский певец Эд Ширан выступил на концерте в Москве в футболке с российским гербом, об этом 20 июля сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Эд Ширан

Выступление состоялось на стадионе «Спартак» выход артиста на сцену в футболке с российской символикой привел собравшуюся публику в восторг.

Поклонники творчества Ширана отмечали в социальных сетях желание певца стать «нашим парнем».

Напомним, Эдвард Кристофер Ширан родился 17 февраля 1991 года, известность получил в 2011 году благодаря композиции «The A Team». Все его альбомы занимали высокие места в британских чартах, а песня «Thinking Out Loud» принесла ему две премии «Грэмми».