В Молдавии избрали нового главу ЦИК
Кишинёв, 20 июля, 2019, 03:37 — ИА Регнум. Председателем Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Молдавии 19 июля избрали Дорина Чмила, выдвинутого в комиссию партией «Действие и солидарность». Как передает ИА REGNUM, его заместителем стал Владимир Шарбан, а секретарем ЦИК — Максим Лебединский, представляющий Партию социалистов.
Ранее, отметим, парламент частично обновил состав ЦИК, назначив трех из девяти членов Центризбиркома. Ранее председатель ЦИК Алина Руссу, ее заместитель Родика Чуботару и член комисси Юрий Чокан ушли в отставку.
Прежний состав Центризбиркома считался подконтрольным олигарху Владимиру Плахотнюку, который «захватил» и в течение нескольких лет единолично контролировал всю государственную систему Молдавии. 14 июня Плахотнюк был отстранен от власти и бежал из страны.