Кишинёв, 20 июля, 2019, 03:37 — ИА Регнум. Председателем Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Молдавии 19 июля избрали Дорина Чмила, выдвинутого в комиссию партией «Действие и солидарность». Как передает ИА REGNUM, его заместителем стал Владимир Шарбан, а секретарем ЦИК — Максим Лебединский, представляющий Партию социалистов.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Флаг Молдавии

Ранее, отметим, парламент частично обновил состав ЦИК, назначив трех из девяти членов Центризбиркома. Ранее председатель ЦИК Алина Руссу, ее заместитель Родика Чуботару и член комисси Юрий Чокан ушли в отставку.

Прежний состав Центризбиркома считался подконтрольным олигарху Владимиру Плахотнюку, который «захватил» и в течение нескольких лет единолично контролировал всю государственную систему Молдавии. 14 июня Плахотнюк был отстранен от власти и бежал из страны.