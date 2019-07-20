Санкт-Петербург, 20 июля, 2019, 03:35 — ИА Регнум. Грузовик DAF с прицепом, загруженным металлоломом, столкнулся с автобусом ПАЗ в Санкт-Петербурге, сообщает пресс-служба управления ГИБДД Северной столицы.

Цитата из к/ф «Максимальное ускорение». Реж. Стивен Кинг. 1986. США Грузовик

Сообщается, что ДТП произошло в районе 22:34 по московскому времени на перекрестке улиц Славы и Софийской. Грузовик проехал на запрещающий сигнал светофора и врезался с ехавшим справа автобусом ПАЗ. В результате ДТП один из пассажиров автобуса получил тяжелые травмы и был госпитализирован. Отмечается, что грузовик с металлоломом отвозил груз из Санкт-Петербурга в Вологодскую область. По факту аварии начата проверка.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 июля рейсовый автобус столкнулся с грузовиком, стоявшим на обочине, в Эстонии. В результате ДТП пострадали 26 человек. Из них двое получили тяжелые травмы, еще пятеро были госпитализированы.