Лхаса, Китай, 20 июля, 2019, 03:20 — ИА Регнум. Землетрясение магнитудой 5,6 было зафиксировано в уезде Кона города Шаньнань в Тибетском автономном округе Китая, сообщает 19 июля агентство Синьхуа.

Esther Lee Тибет

Толчки были зафиксированы в 17:22 по местному времени 19 июля. Местные власти объявили чрезвычайное предупреждение и произвели оценку возможных повреждений.

Системы связи, электроснабжения и водоснабжения работают в нормальном режиме. Сообщений о жертвах или разрушениях не поступало.

Отметим, что уезд Кона является одним из пограничных уездов Тибета и расположен в 225 км от города Шаньнань и более чем в 360 км от столицы региона города Лхаса.

Эпицентр толчков залегал на глубине 10 км по координатам 27,67 градуса северной широты и 92,89 градуса восточной долготы.