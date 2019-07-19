Москва, 19 июля, 2019, 23:46 — ИА Регнум. В Москве неизвестный мужчина ограбил Казанский собор на Красной площади. Об этом 19 июля сообщает агентство «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Alex «Florstein» Fedorov Казанский собор на Красной площади

С заявлением о грабеже в полицию обратился представитель собора. По его словам, злоумышленник «открыто похитил из кассы свечного ящика 12 тысяч рублей, после чего сбежал, не реагируя на требования сотрудницы собора остановиться».

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело. По подозрению в совершении преступления разыскивается худощавый светловолосый мужчина среднего роста 40−50 лет.