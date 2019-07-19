Санкт-Петербург, 19 июля, 2019, 22:47 — ИА Регнум. На новой ветке Санкт-Петербургского метрополитена, так называемом Фрунзенском радиусе, от станции «Международная» до станции «Шушары» сегодня, 19 июля, был запущен пробный состав. Об этом сегодня, 19 июля, сообщает пресс-служба Петербургского метрополитена.

Дарья Антонова ИА REGNUM В метро

На данном участке состоялась подача напряжения на контактный рельс. Затем был запущен пробный поезд. В запуске участвовали специалисты ОАО «Метрострой», ГУП «Петербургский метрополитен» и ГКУ «Дирекция транспортного строительства».

Обкатка будет проходить в течение минимум двух суток. Специалисты метрополитена будут проверять работу единой цифровой и поездной радиосвязи, а также контролировать системы безопасности движения поезда на всех уровнях.

Когда первый этап проверки будет завершен, начнется не менее важный второй этап, когда электропоезда в течение 36 дней будут проверять взаимозависимости стрелок, сигналов и маршрутов в устройствах автоматики и телемеханики движения составов в соответствии с проектной документацией.

Только по итогам этой проверки может быть дано заключение о возможности движения пассажирских поездов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Фрунзенский радиус — это южный участок Фрунзенско-Приморской линии Петербургского метрополитена. В составе радиуса — три новые станции: «Проспект Славы», «Дунайская» и «Шушары». На станциях завершаются отделочные работы и благоустройство прилегающих территорий. Ожидается, что все станции и движение пассажирских поездов по радиусу будут запущены к сентябрю 2019 года.