Хабаровск, 19 июля, 2019, 20:07 — ИА Регнум. Группировка вооруженных сил Российской Федерации на Дальнем Востоке с начала 2019 года получила уже более 400 новых образцов вооружения и военной техники. Об этом сегодня, 19 июля, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.

Минобороны России РСЗО «Торнадо-Г»

Так, в июне, на вооружение мотострелкового соединения, дислоцированного в Приморском крае, поступила партия новых реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Торнадо-Г».

Танковые подразделения, дислоцированные в том же Приморском крае, получили танки Т-80БВ на замену старых Т-72Б.

Пехотные соединения получили на вооружение переносные зенитно-ракетные комплексы «Верба».

В пресс-службе ВВО подчеркнули, что поступающая новая военная техника значительно увеличивает боевой потенциал войск округа. Всего, с начала года в войска ВВО поступило более 400 образцов вооружений и техники.

Особо отмечается, что до конца 2019 года в войска поступят новые зенитные ракетные системы С-300В4, береговые ракетные комплексы «Бастион», модернизированные комплексы «Бук» и бронетранспортеры БТР-82АМ.