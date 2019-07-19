Москва, 19 июля, 2019, 16:54 — ИА Регнум. Выплата пособия по безработице в РФ превратилась в ритуал, считает депутат Госдумы РФ, вице-президент Конфедерации труда России Олег Шеин («Справедливая Россия»). Об этом он заявил 19 июля корреспонденту ИА REGNUM, комментируя новость о том, что размер минимального пособия по безработице в РФ в 2020 году останется таким же, каким он был 2019 году — 1500 рублей.

Janet Ramsden

«Фактически речь идет о снижении размеров пособия. Это то, что мы с вами должны понимать. Если не происходит индексации, а цены растут, то мы с вами говорим о снижении размеров пособия как минимум на 5%, исходя из тех параметров инфляции, которые они же (власти РФ — прим. ИА REGNUM ) и озвучивали, — рассказал Шеин. — Кроме того, пособие не очень велико. Как они добились увеличения его размеров? Они просто вдвое сократили время его получения. За счёт этого, не выделяя дополнительных федеральных денег, повысили размер пособия. Само по себе пособие сохраняют, так как это некий ритуал. Так принято. В приличном обществе. В приличном обществе принято, чтобы выборы были, чтобы не было смертной казни, чтобы безработные получали пособия. А все детали — это специфика сувенирной демократии».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, с 1 января 2019 года в России размеры минимальной и максимальной величин пособия для граждан, признанных безработными, выросли с 850 до 1,5 тыс. рублей и с 4,9 тыс. до 8 тыс. рублей соответственно.