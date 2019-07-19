«Любители» природы оставляют после себя на Байкале горы мусора
Улан-Удэ, 19 июля, 2019, 12:00 — ИА Регнум. С началом туристического сезона вновь обострился вопрос с мусором на берегах озера Байкал. Приезжающие сюда отдохнуть туристы оставляют после себя горы пластиковых и стеклянных бутылок, банок, пакетов и прочего мусора. Проблему усугубляют частые задержки с вывозом отходов, из-за чего имеющиеся баки постоянно переполнены.
К очистке побережья озера на этой неделе присоединились члены правительства Бурятии. Общественник Эрдэм Гомбоев написал на своей странице в «Фейсбуке» о том, что курирует вопросы свалок на берегу озера недавно назначенная замминистра природных ресурсов, эколог Наталья Тумуреева.
«Наталья написала в личку, что теперь по выходным лазит по свалкам вокруг Байкала. Теперь она курирует эти вопросы. Скинула фотки, как пример. Это свалка в Энхалуке, что было, что потом стало», — пишет общественник, приложив фото.
Тем временем сотрудники Усть-Баргузинского лесхоза и лесничества провели акцию по уборке береговой линии священного озера. К акции присоединились местные жители и отдыхающие. Вместе они очистили прибрежную полосу поселка Усть-Баргузин и вывезли более 20 мешков бытового мусора. Впрочем, лесники опасаются, что берег будет оставаться чистым недолго.
«И только берег приобретает первозданный вид, как новые «любители» природы оставляют после себя горы стеклянного и пластикового мусора. Естественно, чем компания отдыхающих больше, тем больше после неё остается бутылок, пакетов, пластиковой тары и другой грязи, которой совсем не место на берегу священного озера», — передают слова сотрудников лесхоза в пресс-службе агентства лесного хозяйства республики.
Впрочем, Байкал — не единственный природный объект, периодически утопающий в мусоре. Как сообщало ИА REGNUM, река Катунь на Алтае, считающаяся местными жителями священной, также притягивает толпы туристов, которые после себя оставляют горы мусора.
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