Улан-Удэ, 19 июля, 2019, 12:00 — ИА Регнум. С началом туристического сезона вновь обострился вопрос с мусором на берегах озера Байкал. Приезжающие сюда отдохнуть туристы оставляют после себя горы пластиковых и стеклянных бутылок, банок, пакетов и прочего мусора. Проблему усугубляют частые задержки с вывозом отходов, из-за чего имеющиеся баки постоянно переполнены.

Агентство лесного хозяйства Бурятии Оставленный «любителями природы» мусор

К очистке побережья озера на этой неделе присоединились члены правительства Бурятии. Общественник Эрдэм Гомбоев написал на своей странице в «Фейсбуке» о том, что курирует вопросы свалок на берегу озера недавно назначенная замминистра природных ресурсов, эколог Наталья Тумуреева.

«Наталья написала в личку, что теперь по выходным лазит по свалкам вокруг Байкала. Теперь она курирует эти вопросы. Скинула фотки, как пример. Это свалка в Энхалуке, что было, что потом стало», — пишет общественник, приложив фото.

Скриншот со страницы в «Фейсбук» Эрдэма Гомбоева Свалка на Байкале

Тем временем сотрудники Усть-Баргузинского лесхоза и лесничества провели акцию по уборке береговой линии священного озера. К акции присоединились местные жители и отдыхающие. Вместе они очистили прибрежную полосу поселка Усть-Баргузин и вывезли более 20 мешков бытового мусора. Впрочем, лесники опасаются, что берег будет оставаться чистым недолго.

Агентство лесного хозяйства Бурятии Уборка побережья Байкала

«И только берег приобретает первозданный вид, как новые «любители» природы оставляют после себя горы стеклянного и пластикового мусора. Естественно, чем компания отдыхающих больше, тем больше после неё остается бутылок, пакетов, пластиковой тары и другой грязи, которой совсем не место на берегу священного озера», — передают слова сотрудников лесхоза в пресс-службе агентства лесного хозяйства республики.

Агентство лесного хозяйства Бурятии К акции по уборке присоединились местные жители и отдыхающие

Впрочем, Байкал — не единственный природный объект, периодически утопающий в мусоре. Как сообщало ИА REGNUM, река Катунь на Алтае, считающаяся местными жителями священной, также притягивает толпы туристов, которые после себя оставляют горы мусора.

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