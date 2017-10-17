Татьяна Иващенко, , 18:18 — REGNUM

Катунь по праву считается основной водной артерией Горного Алтая. Эта река ежегодно «притягивает» огромное число туристов — своенравная, многоликая, неспокойная, но поразительно красивая. Местные жители считают Катунь священной рекой, местом силы.

Люди едут на Катунь, чтобы насладиться красивейшими видами. Они увозят с собой положительные впечатления. Но почему-то зачастую считают, что мусор с собой увозить необязательно…

Пакеты, бутылки, пластиковая посуда, окурки, обрывки туалетной бумаги, влажные салфетки, пачки от сигарет и даже обувь. Именно на такие «красоты» можно наткнуться на берегах Катуни. И, к сожалению, там, где появился один пакет с мусором, вскоре неизбежно появится второй. В итоге на этом месте образуется уродливая свалка — памятник человеческой безответственности.

«Проверяющие не работают»

Фотограф Александр Тырышкин со своим фотоаппаратом объездил всю республику, включая её отдаленные районы, и не понаслышке знает о проблеме. Делая фотоснимки, он неоднократно сталкивался с мусорными свалками на берегах рек, в том числе у Катуни:

«За Манжероком — свалка, за Паспаулом — свалка, за Чоей — свалка у реки. Причём это не единичные пакеты, бывает достаточно много мусора. В Чемальском районе, как подъезжать к мосту на Ороктой, тоже мусорная свалка появилась на днях», — рассказал он.

По словам собеседника ИА REGNUM, причинами выступают человеческий фактор и жажда наживы:

«Приведу в пример ситуацию на Манжерокском озере. В этом году несколько раз там был и лично видел, как машины заезжали на территорию водоохранной зоны, прямо к озеру. Некий гражданин брал по 100 рублей, иногда по 300 рублей, за разрешение поставить машину поближе к водоёму. И это несмотря на знак, что проезд запрещён».

По мнению Александра Тырышкина, в Республике Алтай отсутствует экологическая культура, а также не работают проверяющие от муниципалитетов, от минприроды:

«Мусор скапливается не только на берегах рек. На горе Комсомольской в Горно-Алтайске (столица Республики Алтай — прим. ИА REGNUM ) много мусора, за городом, у кладбища. В селе Майма, где практически отсутствуют мусорные контейнеры, много мусора».

Ситуация плачевная, но надежда есть

Президент Ассоциации туристских организаций Республики Алтай Сергей Зяблицкий считает, что на ситуацию влияет «отсутствие должного надзора со стороны органов власти». Также в качестве причины замусоривания берегов рек он указал «отсутствие механизма привлечения к ответственности со стороны тех же предпринимателей, около которых находится рекреационная территория».

«Первый аспект таков: нашим контрольно-надзорным структурам интереснее и проще привлекать к ответственности юрлиц. А физлицами они практически не занимаются. Есть и второй аспект. Возьмём условного предпринимателя Иванова. На арендуемую им лесную территорию, допустим, заезжает невоспитанный турист, желающий отдохнуть на берегу Катуни. Что может реально сделать предприниматель в отношении этого нерадивого товарища, который на машине подъехал на травку, бросает мусор и так далее? По сути, кроме устных замечаний, ничего. Нужно учитывать ещё и то, что основной поток туристов приходится на выходные. Соответственно, даже если в это время поступит звонок в контрольно-надзорные органы от предпринимателя, он будет безрезультатным. Ведь в выходные наши чиновники в соответствии с трудовым законодательством отдыхают», — рассуждает эксперт.

В целом сложившуюся ситуацию Сергей Зяблицкий назвал «крайне плачевной».

«Но хотелось бы отметить, что менталитет у людей всё-таки постепенно меняется. Раньше мусора было значительно больше. И всё равно количество экологически невоспитанных людей остаётся огромным. В результате на берегах Катуни остаются вот такие вот памятники человеческой безнравственности», — подчеркнул он.

Также собеседник ИА REGNUM напомнил, что раньше вдоль дороги стояли мусорные баки, но их убрали:

«Одно время по Чуйскому тракту ставили баки для складирования автотуристами мусора, оставшегося после пребывания на природе. Потом контейнеры исчезли, потому что к ним начали свозить и скидывать мусор обитатели коттеджных посёлков. Ведь за вывоз мусора на свалку нужно платить, а у баков они складировали отходы бесплатно. Вот так люди хитрили, желая сэкономить копеечку».

«Хочу напомнить, что в России вызывает большие споры вопрос введения курортного сбора. Наша ассоциация стоит особняком к общему мнению туристского бизнес-сообщества. Мы, наоборот, выступаем за введение сбора, но я бы назвал его не курортным, а туристским, либо экологическим. И направить его нужно не на развитие некоего курортно-санаторного комплекса, а на конкретное решение проблемных вопросов. Например, на создание обзорных площадок для экскурсантов, на решения проблем утилизации ТБО, на установку туалетов», — резюмировал Зяблицкий.

«Кинешь бутылку — получишь по затылку»

За комментарием корреспондент ИА REGNUM обратился к министру природных ресурсов, экологии и имущественных отношений Республики Алтай Александру Алисову. Он заверил, что министерство «держит проблему на контроле».

«Эту проблемы мы держим на контроле, постоянно проводим рейды, своими силами убираем территории. Но как только уберём, «сознательные граждане» опять намусорят. Но, тем не менее, контроль с нашей стороны постоянный: и на уровне республики, и на местах. Замусоренные территории мы выявляем постоянно, но иногда просто не хватает физически людей, чтобы решить эту проблему. А поймать за руку того, кто мусорит, практически невозможно. Поэтому, когда мы находим эти свалки, мы выясняем, кто является правообладателем данного участка. В отношении него составляется протокол. Порой люди недовольны, мол, это не мы намусорили. Но если ты, к примеру, арендуешь этот участок, то ты должен за ним следить», — подчеркнул министр.

Он считает, что для достижения положительных результатов нужно работать с детьми и молодёжью:

«Отдельный вопрос, почему люди позволяют себе мусорить на природе. Одна надежда на подрастающее поколение, потому что переучить взрослых, к сожалению, не получается. А дети и молодёжь еще могут стать экологически воспитанными. Для этого мы проводим различные уроки, экологические акции».

В целом, по его словам, «проблема находится на контроле» главы Республики Алтай Александра Бердникова:

«У нас развешаны в регионе такие баннеры: «Кинешь бутылку — получишь по затылку». Глава сам текст придумал. В общем, озвученная вами проблема существует, но мы с ней боремся по мере сил. Если видим, что где-то на постоянной основе появляется мусор, можем поставить камеры на этом месте».

В республиканском минприроды настаивают на том, что мусор по берегам рек остаётся именно после туристов. А местные жители, в свою очередь, активно принимают участие в уборке мусора. На борьбу с мусорными свалками выходят волонтёры, общественники, природоохранные организации и даже дети.

Река-госпожа

Что интересно, в процессе подготовки этого материала не удалось выяснить, сколько мусора было вывезено с берегов реки Катунь по итогам туристического сезона — 2017. В минприроды Республики Алтай сказали, что такой учёт они не ведут, и река Катунь относится к федеральному надзору. В управлении Росприроднадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай (Катунь протекает и по территории соседнего с Республикой Алтай Алтайского края — прим. ИА REGNUM ) корреспонденту ИА REGNUM также не смогли назвать конечную цифру, сославшись на то, что очистка берегов от мусора — это обязанность муниципалитетов или собственников участков.

Есть лишь общая цифра за 2016 год по Республике Алтай. «Совместными усилиями органов власти, местного самоуправления и населением за прошлый год ликвидировано 3195 несанкционированных свалок, куч мусора (за аналогичный период 2015 года — 2815), вывезено в места утилизации 53 012 тонн мусора (2015-й — 47 203 тонны)», — говорится в сообщении правительстве региона.

Согласно информации из «Туристического паспорта» Республики Алтай, в 2016 году регион посетили более 1,9 млн человек (в 2015 году — 1,83 млн посещений). Что касается ситуации с образованием и размещением отходов производства и потребления, власти региона по итогам 2016 года назвали её «в целом удовлетворительной».

«Среди муниципальных образований республики повышенная степень экологической опасности объектов размещения ТБО характерна для Чемальского, Майминского и Усть-Коксинского районов, то есть для территорий с наибольшим развитием туризма», — говорится в докладе.

Справка: Катунь — основная водная артерия Горного Алтая. В «Туристическом паспорте» Республики Алтай сказано, что название «Катунь» происходит от алтайского слова «кадын» («госпожа, хозяйка»), которое в свою очередь происходит от древнетюркского слова «катын» («река»). Длина водостока Катуни — 688 км; площадь водосбора — 60,9 тыс. км². Катунь берёт начало на южном склоне Катунского хребта у горы Белухи у ледника Геблера, течёт через всю Республику Алтай и, сливаясь с Бией, образует реку Обь, одну из самых крупных в Сибири. Ниже села Майма Катунь приобретает характер степной реки.