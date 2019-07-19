Петропавловск-Камчатский, 19 июля, 2019, 08:58 — ИА Регнум. Ученые Кроноцкого биосферного заповедника на Камчатке провели учёт серых китов. Специалисты пришли к выводу, что популяция морских гигантов находится в стабильном состоянии, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Пресс-служба Кроноцкого заповедника Серый кит

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Полевые работы в акватории и на побережье Кроноцкого заповедника проходили в активный период миграции серых китов. После зимовки в родных водах Калифорнии, животные устремляются в основные кормовые районы Камчатки — бухту Ольга в Кроноцком заповеднике и бухту Вестник в Южно-Камчатском федеральном заказнике. Далее часть китов держит путь на Сахалин, откуда осенью они отправляются к берегам Северной Америки — зимовать и производить потомство.

Ученые убедились в том, что популяции морских гигантов ничего не грозит, она находится в стабильном состоянии.

Серый кит — единственный представитель своего семейства. Киты обитают у побережья Северной Америки, мигрируют к Камчатке и Сахалину, таким образом в течение года преодолевая расстояния до 19 тыс. км.

Как сообщало ИА REGNUM, на Дальнем Востоке не утихает скандал, связанный с содержанием в «китовой тюрьме» Приморья косаток и белух. Животных под давлением общественности начали выпускать на волю, соответствующие решения принял суд Южно-Сахалинска, который признал незаконными действия Росрыболовства. Однако ведомство не согласно с вердиктом и решило обжаловать его.