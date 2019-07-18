Лозанна, Швейцария, 19 июля, 2019, 02:37 — ИА Регнум. Специалисты федерального технического университета Лозанны (EPFL) создали двухмоторный беспилотник, внешне напоминающий кастрюлю, который способен преодолевать вдвое большее расстояние, нежели его предшественники. Об этом изобретении сообщает официальный сайт EPFL.

Frank C. Müller Кастрюли

Сообщается, что корпус в форме полого цилиндра был выбран для улучшения аэродинамических качеств БПЛА и его механической стабильности. Специалисты решили разместить комплектующие аппарата и его винты в корпусе, чтобы улучшить стабилизацию беспилотника во время полета.

В БПЛА также реализована новая винтовая схема, сходная с той, которая используется в вертолетах. Благодаря ей разработчикам удалось снизить число винтов до двух. Из-за этого у аппарата сократилось энергопотребление, что теперь позволяет беспилотнику преодолевать расстояние вдвое больше, нежели существующие модели. А новая схема компоновки позволит эксплуатировать БПЛА в замкнутых помещениях, так как кастрюлевидный корпус исключает поломку винтов в результате столкновения с поверхностью.