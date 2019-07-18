Москва, 19 июля, 2019, 01:08 — ИА Регнум. Российская межконтинентальная крылатая ракета неограниченной дальности с ядерной энергетической установкой «Буревестник» и беспилотный подводный аппарат «Посейдон» в случае ядерной войны станут оружием возмездия, заявил военный эксперт журнала «Арсенал Отечества».

Ядерный взрыв

«Буревестник» и «Посейдон» — это оружие, которое, в случае войны, будет применяться после того, как по территории агрессора отработают боеголовки межконтинентальных баллистических ракет, поскольку после удара российских РВСН в ответ на агрессию «кое-что останется от военной и гражданской инфраструктуры».

«Такие «остатки» позволят стране-агрессору продолжать вести войну против России. Вот именно в этот момент и потребуется «оружие возмездия», — отметил эксперт.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в середине февраля стало известно, что испытания ядерного двигателя для «Буревестника» успешно завершены.