Вашингтон, 19 июля, 2019, 01:09 — ИА Регнум. Соединенные Штаты пока не рассматривают возможность введения санкций против Турции за приобретение российских зенитно-ракетных комплексов С-400 «Триумф», заявил президент США Дональд Трамп. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп и Реджеп Тайип Эрдоган

«Нет, пока мы такой вариант не рассматриваем», — заявил он.

Ранее Трамп заявлял, что Турция не получит американские истребители пятого поколения F-35 из-за покупки Анкарой российских зенитно-ракетных комплексов С-400. Он подчеркнул, что принял решение об отказе от экспорта F-35, несмотря на хорошие отношения с главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 июля пресс-секретарь Госдепа США Морган Ортагус заявила, что еще не принято решение, какие санкции будут наложены на Турцию за приобретение российских зенитно-ракетных комплексов С-400 «Триумф». По ее словам, Соединенные Штаты не будут разглашать информацию о возможных санкциях раньше времени.