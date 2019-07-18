Москва, 18 июля, 2019, 12:09 — ИА Регнум. Для сближения России и Белоруссии по макроэкономическим показателям и углубления интеграции Минскому руководству придётся значительно ускорить темпы экономического роста своей страны. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 18 июля заявил министр экономики Белоруссии Дмитрий Крутой.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Беларусь

«ВВП Белоруссии за ближайшие 4−5 лет примерно в 2 раза — до 120 млрд», — заявил Крутой.

«Вчера в рамках нашей секции разгорелась горячая дискуссия по реальности и нереальности такого роста. Готовы ли наши аграрии, строители, транспортный сектор расти по 15−17%… Есть ли соответствующие мощности, конкурентная продукция, возможности экспорта в таких объёмах? Из выступлений участников мы видим, что это всё возможно», — отметил Крутой.