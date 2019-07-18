Москва, 18 июля, 2019, 11:24 — ИА Регнум. В Госдуме готовы обсуждать льготы для отечественных производителей, использующих пальмовое масло. Об этом, отвечая на вопрос корреспондента ИА REGNUM 18 июля, сообщил вице-спикер Госдумы Сергей Неверов («Единая Россия»).

Aleksey.udovenko Плоды масличной пальмы

«Я думаю, что это диалог, который необходимо будет выстраивать с нашими производителями… Возможно, это необходимо будет посмотреть по аналогам, которые производят у нас, предусмотреть какие-либо дополнительные льготы», — не исключил Неверов.

Он отметил, что сегодня пальмовое масло присутствует в огромном сегменте продуктов, иногда даже просто не указывается.

Разработанным законопроектом предлагается отменить ставку в 10% по налогу на добавленную стоимость для пальмового масла и поднять ее до нынешних 20%.

Мера, по мнению авторов, позволит снизить употребление пальмового масла, что приведет к оздоровлению народа.

Отметим, что многое производители добавляют в продукты пальмовое масло, чтобы удешевить производство, некоторые называют такие «суррогаты» продуктами «для бедных».

По данным главы Счетной палаты Андрея Кудрина, в России в 2018 году число бедных в России составляло 13% от всего населения страны — 18,9 млн человек. В 2019 году в рамках прогноза предполагалось сократить число бедных до 10,5% населения.