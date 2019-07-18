Тегеран, 18 июля, 2019, 11:13 — ИА Регнум. Официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан назвал враждебную политику США по отношению к Ирану корнем проблем на Ближнем Востоке и призвал Вашингтон немедленно прекратить свои незаконные действия. Об этом сообщило иранское информационное агентство Fars.

Kz.china-embassy.org Гэн Шуан

Китайский дипломат призвал Вашингтон уважать права и интересы других государств и прекратить пренебрежительно относиться к СВПД. Он призвал Белый дом решать проблему вокруг «ядерной сделки» политическим и дипломатическим путем.

По словам дипломата, для того, чтобы восстановить баланс и стабильность в регионе необходимо в первую очередь добиться выполнения СВПД всеми сторонами соглашения. Гэн Шуан также поблагодарил правительства европейских стран, которые потратили много сил для деэскалации обстановки в ближневосточном регионе.