Тверь, 18 июля, 2019, 10:22 — ИА Регнум. В настоящее время энергоснабжение всех потребителей Тверской области осуществляется в штатном режиме. На Калининской АЭС, где были отключены от сети три энергоблока, приступила к работе комиссия Министерства энергетики РФ. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального правительства 18 июля.

Александр Лебедев Калининская АЭС

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«В настоящее время реакторные установки энергоблоков №№1 и 2 разгружены, реакторная установка энергоблока №4 остаётся на тепловой мощности и готова к набору нагрузки», — уточнили в областной администрации.

В пресс-службе добавили, что отключение трёх энергоблоков от сети не связано с основным оборудованием энергоблоков.

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Как сообщало ИА REGNUM, сегодня, 18 июля, на Калининской АЭС были отключены от сети энергоблоки №№ 1, 2 и 4. Причиной стало отключение из-за короткого замыкания в одном из трансформаторов тока высоковольтных линий электропередачи «Белозерская» (750 кВ) и «Опытная» (750 кВ). Это произошла 18 июля в 05:05.

Губернатор Тверской области Игорь Руденя поручил руководителям профильных структур правительства региона держать ситуацию на контроле.