Москва, 18 июля, 2019, 08:25 — ИА Регнум. Водителей, которые не оплатили проезд по платным автодорогам в России, будут наказывать рублём. Установить штрафы, размер которых будет варьироваться от 2,5 тыс. до 10 тыс. рублей, предлагает Минтранс. Об этом сегодня, 18 июля, сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на подготовленный ведомством законопроект.

ИА Красная Весна Платная дорога

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Согласно проекту закона, который уже находится на согласовании в правительства РФ и предполагает внесение поправок в несколько нормативных актов, за первое нарушение штраф составит 2,5 тыс. рублей. При повторной попытке проехать по платной трассе без оплаты в течение года с нарушителя будет взиматься сумма 10 тыс. рублей. Фиксировать нарушения будут камеры на пунктах взимания платы.

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Отмечается, что штрафы планируется ввести в рамках подготовки к запуску в России системы freeflow, которая даёт возможность автомобилистам автоматически оплачивать проезд по платным трассам с помощью транспондера, не останавливаясь на пунктах взимания платы.

Напомним, введение штрафов за неоплаченный проезд на платной дороге обсуждается властями с 2014 года.