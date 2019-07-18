Горно-Алтайск, 18 июля, 2019, 06:30 — ИА Регнум. За последние пять лет количество заболевших клещевым тифом в Республике Алтай увеличилось в полтора раза. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального правительства со ссылкой на управление Роспотребнадзора.

Клещ

«С 2014 по 2018 год это заболевание перенесли более тысячи человек. Наиболее напряженные очаги инфекции находятся на территории Онгудайского, Усть-Коксинского, Усть-Канского районов», — рассказали в пресс-службе.

В 2019 году с начала сезона из-за нападения клещей в больницы обратились около 3,3 тыс. человек. Заболевших сибирским клещевым тифом зарегистрировано 44 человека, 20 из которых — дети. И это ещё далеко не конец сезона.

По словам специалистов, с конца июня и до конца августа развиваются так называемые нимфы — юная стадия развития клеща, которых люди часто не замечают на себе. При этом нимфы также способны переносить болезни, в том числе и клещевой тиф. Заболевание сопровождается высокой температурой тела, сыпью. Для профилактики жителям советуют обрабатывать одежду, особенно брюки и обувь аэрозолями от клещей.

Впрочем, заразиться клещевыми инфекциями можно и без укусов членистоногих. Для этого достаточно выпить сырое молоко коз и коров, которых кусают клещи.

«Поэтому с марта по октябрь нужно кипятить любое молоко», — отметили специалисты.

Как сообщало ИА REGNUM, в соседнем Алтайском крае с жалобами на укусы клещей обратились 7870 тыс. человек. С подозрением на заболевание клещевым энцефалитом госпитализированы 14 человек. В Бурятии зафиксировано более тысячи нападений.

Между тем в США заподозрили связь между распространением клещевых инфекций и экспериментами Пентагона.

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