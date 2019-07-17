Нью-Йорк, США, 18 июля, 2019, 02:13 — ИА Регнум. Ограничения на передвижение дипломатов из Ирана по Нью-Йорку, введённые США, противоречат уставу ООН, сообщил журналистам Фархан Хак, официальный представитель генсека организации.

Здание ООН

Напомним, 16 июля стало известно, что американские власти существенно ограничили возможность передвижения дипломатов из Ирана по Нью-Йорку, а также членов их семей. Речь шла о дипломатах, находящихся в командировках в США.

По словам иранского министра иностранных дел Мохаммада Джавада Зарифа, американская сторона поставила его соотечественников в «нечеловеческие» условия. Он также отметил, что вред, причём не только Ирану, наносят и американские экономические санкции.