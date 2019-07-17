Москва, 18 июля, 2019, 00:05 — ИА Регнум. Сегодня, 18 июля, Госдума рассмотрит в первом чтении законопроект, направленный на поддержку отечественных производителей плодово-ягодной продукции, сообщает ИА REGNUM.

Ягоды

Речь о законопроекте, который внесла в Госдуму группа депутатов всех фракций во главе со спикером нижней палаты парламента Вячеславом Володиным на прошлой неделе, 12 июля. Авторы инициативы сразу отмечали, что депутаты планируют рассмотреть законопроект в приоритетном порядке.

В частности, инициатива направлена на дополнительные налоговые льготы для производителей ягод и фруктов в РФ. Так, депутаты предлагают снизить ставку налога на добавленную стоимость (НДС) на плодово-ягодные культуры. Сегодня ставка НДС составляет 20%, но законопроект предлагает снизить ее до 10%.

О необходимости такой поддержки отечественных производителей ранее заявил президент РФ Владимир Путин.

Как отмечал ранее Вячеслав Володин, сегодня импорт фруктов и ягод в 1,5 раза превышает собственное производство таких продуктов, что говорит о том, что представителям садоводческих хозяйств РФ необходима дополнительная поддержка.

Между тем в ходе обсуждения инициативы на заседании профильного комитета Госдумы по бюджету и налогам замминистра финансов Илья Трунин заявил, что правительство в целом поддерживает законопроект, но считает необходимым уточнить некоторые его параметры ко второму чтению. Речь, в частности, о том, чтобы чётко прописать, какие производители могут получить поддержку. Так, на нее не смогут претендовать производители фруктов и ягод, выращенных не в РФ. Речь о бананах, ананасах, манго, цитрусовых и других экзотических фруктах, которые не растут на территории РФ.

Кроме того, Минфин также планирует прописать в законе, что льготный НДС коснется только столового винограда. Другими словами, выращивание винограда в качестве виноматериала для производства вина будет и дальше облагаться акцизами и не подпадет под льготное налогообложение.