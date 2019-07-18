Москва, 18 июля, 2019, 09:31 — ИА Регнум. «Король Лев»

Цитата из к/ф «Король Лев». реж Джон Фавро. 2019. США Малыш Симба с отцом

Обитатели африканской саванны счастливы — в семье Короля Зверей, благородного льва Муфасы родился наследник — очаровательный малыш Симба. Ликуют все звери, кроме хилого и трусливого брата короля Шрама — ведь рождение наследника означает для него конец всех надежд. Из-за его козней маленькому Симбе очень рано придется познать горе и скитания, узнать цену дружбе и набраться сил и отваги, чтобы восстановить порядок и справедливость в родной саванне.

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