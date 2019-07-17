Санкт-Петербург, 17 июля, 2019, 19:00 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге задержан крупный предприниматель и продюсер Рушан Насибулин. Об этом сегодня, 17 июля, сообщает «Фонтанка.ру».

Kino-teatr.ru Рушан Насибулин

Сообщается, что сотрудники экономической полиции Главного управления МВД по Петербургу и Ленинградской области после проведения обысков задержали в поселке Лисий Нос крупного бизнесмена Рушана Насибулина.

Насибулин, кроме предпринимательской деятельности, является продюсером. В частности, он продюсировал фильм Алексея Германа — страшего «Трудно быть богом» и «Довлатов» Алексея Германа — младшего.

Вместе с Насибулиным был задержан бизнесмен Александр Внучкин.

Уточняется, что оба бизнесмена задержаны в рамках уголовного дела, возбужденного по части 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации («Мошенничество в особо крупном размере»). Речь может идти о хищении 20 млн рублей при работе по государственному контракту с министерством промышленности и торговли.

В частности, в материалах дела упоминается разработка технологий при производстве мембранных непромокаемых тканей для гражданской текстильной промышленности.

Стоит отметить, что и Насибулин и Внучкин имеют прямое отношение к петербургской компании ООО «Инмед», которой ранее владел глава Счетной палаты России Алексей Кудрин.