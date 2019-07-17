Москва, 17 июля, 2019, 18:51 — ИА Регнум. Президент Института национальной стратегии, политолог Михаил Ремизов прокомментировал статью председателя Государственной думы Вячеслава Володина «Живая Конституция развития», которая вышла сегодня, 17 июля, в «Парламентской газете».

Duma.gov.ru Вячеслав Володин

Напомним, что в этой статье Володин предлагает адаптировать некоторые положения основного закона под требования современности, в частности, сбалансировать полномочия исполнительной и законодательной власти. речь идёт о том, чтобы дать Государственной думе возможность участвовать в консультациях при согласовании кандидатур министров и заместителей председателя правительства. На нынешнем этапе Госудма лишь дает согласие на кандидатуру председателя правительства, которую представляет президент России. Далее утвержденный глава правительства сам формирует его состав, который затем утверждается указом главы государства.

Ремизов обратил внимание, что вопрос о наделении законодательной ветви власти стоит уже давно, фактически с момента рождения действующей сейчас конституционной системы.

По мнению политолога, российская Конституция по своей политической конструкции напоминает основной закон Франции, но, к сожалению, не содержит достаточных механизмов влияния парламента на исполнительную власть. Это можно изменить, наращивая механизмы такого влияния, даже не меняя нынешнюю Конституцию, ну или меняя её незначительно.

Ремизов считает, что на данный момент вопрос о социально-экономической политике выведен за рамки электорального процесса. Экономическую политику в стране определяет правительство, которое назначается президентом и подотчетно де-факто только президенту, само правительство граждане не выбирают, а выбирают только президента.

«Но когда мы выбираем президента, часто думаем о других вопросах — о суверенитете, о безопасности, о внешней политике. В целом — о стабильности и желании ее сохранить. На фоне этих вопросов эффективность социально-экономического курса может по тем или иным причинам отступать на задний план», — отметил он.

То есть фактически выборов федерального уровня, на которых граждане могли бы выразить своё отношение и свой запрос по поводу социально-экономического курса и модели развития, не существует.

А вот если бы законодательная власть имела механизм влияния на формирование власти исполнительной, то выборы законодательной власти и были бы теми самыми выборами, которые бы хоть в какой-то степени влияли на формирование социально-экономической политики государства. Собственно, в этом и заключается новация, предложенная председателем Госдумы Вячеславом Володиным.

«Это потребует другого качества партийной системы. Это к вопросу о том, что нельзя научиться плавать, не налив в бассейн воды. Во многом нынешнее качество наших партийных институтов и парламентского корпуса предопределяется именно тем, что на реальные вопросы, связанные с управлением экономикой, кадрового состава правительства парламент влияет очень слабо», — подчеркнул Ремизов.